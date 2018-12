El Govern espanyol rebutja que el port de Palamós sigui frontera Schenguen

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assenyalat aquest dimecres que no està "justificat" que el port de Palamós passi a ser frontera exterior Schengen a causa de la naturalesa del trànsit de passatgers que registra, atès que considera que la seva activitat és pròpia d'un port autonòmic i no d'un d'interès general que depèn de l'Estat.

Durant la sessió de control al Govern socialista al Congrés, i en resposta a les preguntes del diputat d'ERC Joan Margall, el titular d'Interior ha recordat que perquè hi hagués un canvi de naturalesa, el Port hauria d'efectuar activitats comercials marítimes internacionals, hauria de tenir una influència comercial que afectés més d'una comunitat autònoma i hauria de servir a indústries o establiments d'importància estratègica.

Arribats en aquest punt, des d'Interior valorarien la realitat del Port i podria derivar que hi hagués un canvi de naturalesa. Per a Margall, el Port de Palamós és una infraestructura "vital" tant per al municipi com per a la comarca i ha subratllat que només el 2018 hi van fer escala fins a 46 creuers, i es va arribar a 46.000 passatgers.

Per això, el diputat d'Esquerra li ha indicat que és el moment de treuere els límits a la seva potencialitat i convertir-lo en frontera Schengen, cosa que en la seva opinió permetria que fos un punt d'origen i destinació de passatgers de fora de la Unió Europea.

En aquest punt, ha retret al PP i al PSOE que pel seu "desistiment polític" durant anys, el port segueixi tenint aquesta naturalesa autonòmica. "Demanem que es deixin d'excuses, hem estat molts anys amb anuncis, passejos, campanyes, i ni uns ni els altres no fan res", ha postil·lat, per acabar exigint a Marlaska que s'assegui amb la comunitat autònoma i amb l'Ajuntament de Palamós per arribar a una solució definitiva.