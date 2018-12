L´hospital de Palamós cobra una visita a una noia embarassada

La Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASU_Cat) va denunciar el dilluns un cas d'exclusió a la sanitat pública a l'hospital de Palamós. Els fets, que ara fa públics l'associació, es remunten al 12 d'octubre passat quan l'hospital de Palamós va cobrar 255 euros a una embarassada que va acudir al centre per dolors abdominals.

La dona, de 24 anys i nacionalitat argentina, va haver d'abonar en aquell moment la quantitat de 120 euros i de 135 euros, que corresponen respectivament a l'ecografia i a la consulta per no disposar de la targeta sanitària. Una pràctica que l'article 3 de la Llei 9/2017 sobre la universalització de l'assistència sanitària, estableix com a gratuïta en cas d'acreditar insuficiència de recursos.

La legislació també estableix un protocol especial per als menors i les embarassades. De fet, l'import va ser retornat a la pacient setmanes més tard, després que l'associació es posés en contacte amb el centre hospitalari i que la pacient anés personalment a presentar una reclamació.

L'hospital ha informat que un cop la pacient va presentar la reclamació, la responsable de la Unitat d'Atenció al Ciutadà es va reunir amb la pacient i la seva parella el 29 d'octubre. En aquell moment, van comentar que s'havia procedit a fer la revisió dels fets amb els responsables, que lamentaven el problema de comunicació i que es procedia a fer el retorn de la factura que va abonar per l'assistència al servei d'urgències.

L'associació catalana d'afectats per l'atenció sanitària no va arribar a formalitzar la reclamació oficial pel procediment irregular ja que, l'hospital va fer el retorn de l'import abans. «L'error va ser que l'hospital no va preguntar a l'embarassada si tenia una assegurança pública o privada abans de ser atesa», va explicar Carlos Losana, el membre de PASU_Cat que ha portat el cas des del principi.

En aquest sentit, «no es va seguir el protocol». Losana va insistir que la legislació contempla, a més, que totes les persones que estiguin embarassades tenen dret a l'assistència sanitària universal a Catalunya i lamenta que es produeixin aquests casos.

Per la seva banda, l'hospital va explicar a Diari de Girona que arran d'aquests fets i d'acord amb els criteris de la Regió Sanitària de Girona del CatSalut, la clínica ha reforçat la informació als professionals del centre sobre la Declaració responsable en cas d'atenció sanitària urgent a persones menors de divuit anys i dones embarassades i la Declaració responsable de no disposar de recursos econòmics per fer front a l'atenció sanitària urgent en centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

PASU_Cat va denunciar, a més, que amb el cas de l'Hospital de Palamós, els casos comptabilitzats de vulneracions al dret a la sanitat universal a dones embarassades puja a 22 a Catalunya. El membre de la plataforma també va denunciar que no s'ha complert la legislació pel que fa a la transmissió de la informació. «La llei preveu que es faci una campanya de comunicació i d'informació als usuaris i als treballadors públics sobre el protocol a seguir, una previsió que no s'ha dut a terme encara», va concloure Losana.