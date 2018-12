El ple de la Bisbal tomba la moció de l'oposició sobre el nou pavelló d'esports

La moció per redactar el projecte del nou pavelló d'esports a la Bisbal no va prosperar. La proposta que van presentar en un ple extraordinari el dilluns els grups de l'oposició en bloc -PSC, Compromís per la Bisbal i CiU- no va ser suficient, ja que l'equip de govern hi va votar en contra.

La proposició pretenia fixar els terminis per a la redacció del projecte en sis mesos i per la realització d'un estudi sobre les necessitats de la seva construcció en tres mesos. «Pensàvem que ara, que encara no s'havien tancat els pressupostos de l'any vinent, era un bon moment per incorporar una partida per desenvolupar aquest projecte», diu el cap de llista del PSC, Òscar Aparicio.

Els grups de l'oposició reclamen una urgència i uns temps que l'equip de govern format per ERC, CUP i ICV, que no comparteixen. A banda dels terminis, el text preveia incloure una partida al pressupost de 2019 i la celebració d'un procés participatiu per escollir la ubicació. En aquest sentit, Xavier Dilmé, membre de l'oposició pel grup de CiU també ha lamentat que el govern no hi estigui a favor. «Creiem que necessitem el pavelló, és una mica lamentable perquè els que ho acaben pagant són la mainada que volen fer esport al municipi», ha explicat Dilmé.