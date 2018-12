Troben un dofí mort a la Cala Ferriola

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha activat aquest dimecres el protocol per retirar el cadàver d'un dofí a la Cala Ferriola, entre l'Escala i l'Estarit. L'animal va ser trobat ahir a la tarda per un veí de Bescanó que passejava per la zona i va notificar-ho al consistori.

Després de rebre l'avís, el tècnic de medi ambient de l'Ajuntament va comunicar els fets al Parc Natural del Mongrí i avui ha començat el procediment per retirar el cetaci de la cala. Els encarregats de fer l'actuació són els Agents Rurals que hauran d'accedir a la zona amb una barca. Segons el procediment, un cop retirat es farà una necròpsia per determinar-ne les causes de la mort.