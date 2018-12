CiU de Bisbal critica l'estat de les vies després de les pluges de novembre

El grup municipal de CiU a la Bisbal d'Empordà presentarà avui un seguit d'escrits en el registre de l'Ajuntament exigint mesures urgents per solucionar els desperfectes provocats en algunes vies pels aiguats del mes passat.

També demanarà que se senyalitzin els clots existens en el quitrà abans de reparar-se. Els aiguats de novembre van afectar de forma especial el vial urbà de la ciutat, que segons el partit de l'oposició ja estava força deteriorat per la manca absoluta de manteniment. El regidor de CiU, Xavier Dilmé, considera que hi ha trams dels carrers Vinyoles i President Irla que són un perill per a la circulació. Dilmé també recorda que «en tres anys no s'ha renovat el quitrà de cap carrer de la ciutat». La Bisbal va celebrar dilluns un ple extraordinari sobre el projecte d'un nou pavelló.