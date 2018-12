El Museu del Suro genera 3,30 euros per cada un invertit

El Museu del Suro de Palafrugell va generar 3,30 euros per cada euro d'inversió per part de l'Administració pública l'any passat. Aquestes són les conclusions d'un estudi elaborat per ESADE amb a col·laboració de la Universitat de Girona sobre 17 museus catalans. En xifres globals, l'import que l'Administració va dedicar l'any 2017 a les inversions i la despesa corrent del Museu del Suro de Palafrugell per valor de 381.012 euros ha generat en el territori un impacte econòmic de 1.257.339,60 euros. Pel que fa a l'ocupació, l'informe conclou que l'activitat generada pel Museu del Suro de Palafrugell el 2017 equival a 24 llocs de treball (equiparables).

«Estem molt contents dels resultats en el Museu del Suro perquè demostren que invertir en museus és un element de redistribució de la riquesa», va explicar ahir el director del museu, Pep Espadalé.