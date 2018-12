Begur aprova la segona fase d'implementació de la fibra òptica

Begur va aprovar en el ple de dimecres la partida per a desenvolupar la segona fase de la implementació de la fibra òptica. En total, l'equip de govern va votar a favor d'una partida de 572.764 euros que es destinarà a diversos projectes pendents al municipi. Entre aquests, obres com el pàrquing del barri de Sant Josep d'Esclanyà, les voreres i l'enllumenat de sa Fontanta i el Portal d'en Palomo, la caldera de biomassa per l'escola Dr. Arruga i al projecte de reforma de l'avinguda Onze de Setembre.

El ple també va servir per formalitzar el pas a l'oposició del regidor de Bloc Municipal a Begur (BMB), Marià Renart, que fins ara formava part del govern amb ERC i el PSC. En aquest sentit, el regidor no adscrit Eugeni Pibernat, que ha deixat el partit de Bloc Municipal a Begur, va rebre la primera tinença d'alcaldia i la regidoria de festes.