Primera Cavalcada a Castell-Platja d'Aro amb patges negres, no pintats

Castell-Platja d'Aro s'uneix a la campanya per un rei «Baltasar de veritat» i per primer cop no hi haurà ningú pintat. L'Ajuntament va anunciar la mesura ahir per sumar-se a la proposta de l'entitat Casa Nostra, Casa Vostra. Altres ciutats com Girona s'han afegit també a la campanya.

En aquest sentit, a la Cavalcada de Platja d'Aro d'aquest any ni el rei Baltasar, ni els patges, ni cap dels membres de la comparsa del rei negre serà una persona amb la pell pintada. Per aquest motiu, el consistori vol agrair la col·laboració de l'Associació Cultural Casaumï del Senegal. La Cavalcada es celebrarà la nit del 5 de gener a Platja d'Aro a les 6 de la tarda i a Castell d'Aro a les 8 del vespre. La campanya està tenint força ressò, ja que a més de Girona diverses ciutats com Figueres, Solsona i Prats de Lluçanès també han anunciat aquests darrers dies que s'hi sumaven.