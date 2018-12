El promotor de l´aeròdrom de Bellcaire reclama que s´aixequi la suspensió

El promotor de l'aeròdrom de Bellcaire d'Empordà reclama a l'Ajuntament que aixequi la suspensió del projecte i diu que la situació el perjudica econòmicament. Jordi Díaz, que ja ha presentat recurs, va assegurar ahir que no hi ha motius per mantenir la paralització un mes després que el ple ho aprovés i demana que es tiri endavant la tramitació per poder fer l'exposició pública.

El consistori va aprovar la decisió el mes de novembre i va anunciar que demanarien informes complementaris d'impacte paisatgístic i acústic però també sobre la utilitat pública del museu, que és el que permetria que es pogués tirar endavant en uns terrenys rústics.

L'Ajuntament de Bellcaire va aprovar el 7 de novembre suspendre l'aprovació inicial del projecte per fer un aeròdrom i un museu dedicat a l'aviació al municipi. La decisió es va prendre en un ple extraordinari on l'alcalde, David Font, va admetre que el govern municipal està en contra de la iniciativa però que va tirar-la endavant perquè complia amb tots els requisits administratius. Malgrat això, va dir que encarregarien informes complementaris d'impacte paisatgístic i acústic però també sobre la utilitat pública del museu, que és el que permetria que es pogués tirar endavant en uns terrenys rústics.

El promotor, present a la sessió, ja va anunciar que no hi estava d'acord i que defensaria el projecte fins al final. Ara, un mes després reclama que s'aixequi la suspensió. Díaz creu que no hi ha motius per mantenir-ho i denuncia que la situació el perjudica econòmicament. A més, va explicar que ha presentat recurs contra la decisió. «L'Ajuntament m'ha dit que el 9 de gener tindran els informes però nosaltres pensem que es podria fer ja», va insistir.



Oposició al projecte

Díaz manté que es tracta d'un projecte «positiu» per al municipi perquè a banda de pistes tindrà un museu amb una exposició d'aeronaus clàssiques i històriques "únic" al territori. De fet, diu que molts col·leccionistes i empresaris del sector s'hi han posat en contacte per poder-hi mostrar material.

A més, assegura que estarà integrat a la zona i que no provocarà cap impacte a l'entorn. També va defensar que suposarà una important inversió econòmica al municipi i que contribuirà a generar activitat perquè portarà turistes i estarà oberta a visites escolars. El promotor va insistir que el projecte té tota la documentació necessària. La iniciativa preveu fer un camp de vol amb dues pistes en uns terrenys d'uns 87.000 metres quadrats, propietat del promotor. A més, s'hi contemplen quatre hangars, en un dels quals s'hi ubicaria el museu.

Tot i així, la suspensió es va adoptar arran de l'oposició veïnal i dels ecologistes –entre ells Salvem l'Empordà– a la iniciativa i després que el consistori estudiés les vies legals que tenia per aturar-ho, un cop aprovat inicialment.