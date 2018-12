Torroella de Mongtrí Denuncien la tala d´una alzina surera centenària

Diversos veïns van denunciar a les xarxes socials la tala d'una alzina surera centenària que es trobava al Camí dels Escalencs, al terme municipal de Torroella de Montgrí. Tot i que se'n desconeixen els motius, l'arbre es trobava al costat de la pista de terra que va de l'Escala a Bellcaire d'Empordà però dins d'una propietat privada.

L'alcalde de Torroella, Josep Maria Rufí, va lamentar ahir l'acció: «No entenem quina és la finalitat d'aquesta tala, creiem que és totalment innecessària i gratuïta». A més, va assegurar que per evitar que accions com aquestes es tornin a produir es «valorarà la necessitat de realitzar un inventari d'arbres centenaris o que tinguin un valor paisatgístic o ambiental». D'altra banda, els autors de la tala no van comunicar-ho a l'Ajuntament ni sol·licitar els permisos.