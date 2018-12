Torroella de Montgrí tindrà 28 parcel·les d´horts urbans i ecològics

Torroella de Montgrí tindrà horts urbans pels veïns i veïnes. L'Ajuntament ha iniciat l'adequació d'una parcel·la municipal situada al Tamariuà per destinar-la a horts urbans ecològics. Amb aquesta iniciativa es pretén fomentar l'agricultura sostenible i de proximitat, i la relació entre les persones que rebran les parcel·les en cessió temporal. En total, s'oferiran 28 parcel·les d'uns 50 m2, dotades de regadiu a peu de cadascuna d'aquestes. A més, el nou equipament tindrà un edifici comunitari amb lavabo i amb espai perquè tots els usuaris puguin guardar-hi les eines.

Segons el consistori, les concessions municipals seran per 4 anys. Per utilitzar-los caldrà abonar una taxa i deixar una fiança. S'ha previst que hi hagi unes parcel·les destinades a entitats socials i educatives.