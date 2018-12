Ara Palamós reivindica que el port ha de ser frontera Schengen

La candidatura Ara Palamós va reivindicar ahir, a través d'un comunicat, que el port «ha de ser frontera Schengen» perquè assolir aquesta categoria «podria convertir-se en un revulsiu econòmic important no només per a la nostra vila sinó també per al conjunt del Baix Empordà». La llista municipal va rebutjar així les declaracions fetes pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, assegurant que el trànsit de passatgers que tenen les instal·lacions «no justifiquen» la mesura. Per això, demanen fer front comú amb la resta de formacions locals per reivindicar aquesta «necessitat».