El ple de Calonge i Sant Antoni aprova un pressupost de 21 milions per al 2019

El ple de Calonge i Sant Antoni va aprovar, dijous al vespre, un pressupost de 21 milions d'euros per al 2019, un import que se situa un 0,72% per sobre del de 2018 i que suposa un increment total de 150.000 euros. La proposta es va aprovar amb 10 vots a favor (PDeCAT, Demòcrates, PSC, CCSA i el regidor no adscrit Joan Pons) i 7 en contra (ERC i Avancem).

En inversions, s'hi destinaran 1.695.000 euros, desglossats en dues fases: les inversions de reposició, a les quals es destinen 270.000?, i les noves inversions, que disposaran de 1.425.000 ?.

En relació a aquestes últimes, destaca el projecte de finalització de les obres d'ampliació de la seu de la Policia Local, així com la creació d'una sala polivalent i d'un centre de control Smart City en el mateix edifici. Aquest projecte, iniciat enguany, es completarà amb una inversió de 275.000? que permetran disposar d'aquest nou equipament de 434 metres quadrats distribuïts en dues plantes.

Tot i això, es destinaran diners a altres projectes, com: 150.000? en habitatge social, a través d'un acord amb la Cooperativa Sostre Cívic que permetrà la creació de 14 vivendes per a joves en règim de cooperativa en cessió d'ús; 375.000 ? en la millora de la via pública i en l'adquisició d'equipament per a la Unitat d'Espai Públic; 100.000 ? a l'ampliació del Viver d'Empreses Alta Mar o 120.000 ? en l'adquisició d'equipament informàtic de comunicacions i gestió en el marc de l'estratègia Smart City, entre altres.