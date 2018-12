Sant Feliu presentarà «aviat» les modificacions del nou contracte de neteja

La regidora de Serveis Municipals, Laura Aiguaviva, va comparèixer en el ple de dijous per explicar la memòria de les preparacions sobre el plec de clàusules del nou contracte de recollida d'escombraries pel municipi de Sant Feliu de Guíxols. La sessió va servir per posar en coneixement l'estat actual de la preparació del plec que l'equip de govern (TSf, ERC i PSC) presentarà «aviat» en el ple i en el grup de treball corresponent. El govern va anunciar que l'objectiu és presentar-lo en els pròxims mesos abans de seguir tot el procés administratiu de licitació i adjudicació. La compareixença es va fer després de la sol·licitud del grup de l'oposició de CiU per tenir un estat de la situació actual. Després de les explicacions, Aiguaviva va insistir en el treball que ha fet l'Ajuntament sense concretar quan el plec estaria llest. D'aquesta manera, el regidor del grup Guíxols des del Carrer, Jordi Lloveras, va criticar que la compareixença no servís per concretar el model de recollida pel qual l'Ajuntament vol apostar.

La regidora de CiU, Dolors Ligero, va criticar el retard de la compareixença d'Aiguaviva. «Hauria de demanar disculpes per no haver fet aquesta compareixença el mes de novembre», va dir Ligero, que va recordar que Convergència va demanar la compareixença elmes d'octubre i l'edil va tenir «tres oportunitats per fer-la». D'altra banda, la regidora de l'àrea d'escombraries va defensar dient que després de fer la sol·licitud a l'octubre al ple de novembre no va poder assistir-hi perquè estava de vacances.

El punt en què hi va haver més acord va ser en aconseguir «una ciutat més neta» i en augmentar les campanyes informatives. Dues previsions, va assegurar el govern, que s'han tingut en compte en la preparació del nou contracte. Un darrer aspecte que el govern de Tots per Sant Feliu, ERC i PSC va explicar que vol destacar sobre el nou plec pel contracte de neteja és el fet que pugui ser «flexible» per adaptar-se a les noves demandes. L'equip de govern va destacar finalment les millores que s'han de fer per aconseguir els objectius de reciclatge que aprova la Unió Europea. L'actual contracte de neteja i recollida d'escombraries de Sant Feliu va expirar el 30 de setembre i segueix amb una pròrroga.