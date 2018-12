La Bisbal aprova les Ordenances Fiscals per a l´any vinent

La Bisbal d'Empordà va aprovar les Ordenances Fiscals per al 2019 el passat dissabte. Amb els vots a favor del govern d'ERC, la CUP i ICV, el darrer ple de l'any va servir per aprovar la proposta del govern incorporant algunes de les al·legacions que hi havia presentat l'oposició.

En concret es van incorporar bonificacions a l'obertura de negocis relacionats amb el comerç al detall i la restauració com demanava Compromís per la Bisbal, així com la bonificació a la taxa d'escombraries del primer any de les noves activitats comercials en locals de menys de 150 m2.



Subvencionar l'IBI

A més, es va aprovar subvencionar el 90% de l'IBI als comerços d'artesania el primer any, i acabar la zona blava a les vuit del vespre en comptes de dos quarts de 9, tal com havia sol·licitat CiU. El grup de convergència va qualificar les ordenances de poc ambicioses.