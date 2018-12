El futbolista Xavi Hernández és el nou ambaixador solidari de l'hospital de Palamós

El futbolista Xavi Hernández és el nou ambaixador solidari dels projectes solidaris de l'hospital de Palamós (Serveis de Salut Integrats Baix Empordà).

En un vídeo gravat des de Qatar, el popular futbolista anima a tothom a participar amb els projectes solidaris que des de SSIBE es volen tirar endavant i que ajuden a fer l'assistència més amable, més humana i més acollidora.



El vídeo es va presentar el passat 21 de desembre, a l'acte de Nadal intern de l'entitat.

Aquests projectes van des de les visites periòdiques de les pallasses d'Hospital Tirita Clown, musicoteràpia, teràpia assistida amb gossos, noupops per als nens prematurs o la humanització dels espais a través de l'art, entre altres projectes futurs més incipients com projectes de cooperació o ampliació dels centres.

El pare de Xavi Hernàndez en l'acte on es va donar a conèixer que era ambaixador de l'hospital de Palamós - SSIBE

Tots els projectes es poden consultar des del web www.ssibe.cat/collabora, i des del qual es poden realitzar donatius puntuals, periòdics o fins i tot fer-se voluntari de l'entitat, segons informa en un comunicat.

Xavi Hernández (Terrassa, 1980) ha desenvolupat pràcticament tota la seva carrera futbolística al FC Barcelona, on hi va arribar amb 11 anys. El 2015 va fitxar pel club qatarià Al-Sadd SC Doha, on actualment resideix.

El terrassenc està implicat en nombroses causes solidàries. Actualment és l'ambaixador del programa solidari Generation Amazing que el Supreme Committee for Delivery and Legacy Road 2022 ha posat en marca per a usar el futbol com a motor del canvi social al país; o també ha col·laborat amb l'ONG Proactiva Open Arms donant un iot a subhasta per aconseguir fons per ajudar a salvar vides al mar mediterrani.