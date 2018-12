Ports de la Generalitat seguirà «defensant» el port de Palamós com a frontera Schengen

El president de Ports de la Generalitat, Isidre Gavín, ha avançat que seguirà "defensant i lluitant" per convertir el port de Palamós en un espai de frontera Schengen després que l'estat espanyol ho descartés.

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va declarar que aquesta infraestructura no és "d'interès general" per no complir els requisits comercials ni de passatgers. Gavín ha qualificat aquesta resposta com a "nefasta pel territori" i creu que "l'Estat no vol ni comparèixer en les infraestructures portuàries" de Catalunya.

El president de Ports de la Generalitat ha avançat que aquesta decisió "podria afectar a l'hora de captar nous mercats o mantenir la tendència de creixement" que té la infraestructura gironina.