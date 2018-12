Posen trampes per a ciclistes en un camí de la zona de Fitor de les Gavarres

Vares de ferro d'uns 30 centímetres de llarg, esmolades i clavades estratègicament a terra. Això és el que van trobar, fa uns dies, dos ciclistes que practicaven aquest esport en un camí de les Gavarres -pròxim a la zona de Fitor- i que van denunciar a través de les xarxes socials.

Segons explica en una gravació un dels afectats, Jose Almendros, les vares de ferro els van causar danys a les bicicletes. «Ens ha rebentat tres rodes, dues al company i una a mi», relata l'home en el vídeo, en el qual adverteix a altres ciclistes i corredors de la presència d'aquestes trampes. «Si vas corrent pel camí, la vara et pot travessar la planta del peu tranquil·lament», lamenta aquest esportista. La publicació feta per aquest ciclista va causar una onada d'indignació entre altres persones que freqüenten aquest espai corrent, amb bicicleta o amb cavall.

Aquesta no és la primera vegada que esportistes de la comarca denuncien la col·locació d'aquests artefactes. A finals del 2016, la Policia Local de Platja d'Aro va advertir de la troballa d'un tap de plàstic dins el qual hi havia claus metàl·lics col·locats en posició vertical en el carril bici. Uns dies abans, un veí de Palamós havia denunciat la col·locació de troncs i filferro espinós al camí de ronda que va de Calella de Palafrugell a Palamós, concretament al pas entre Castell i cala Estreta.

La comarca baix-empordanesa, però, no és l'única de la província de Girona que ha patit aquests atacs. A la Selva, s'han trobat trampes a Maçanet i a Santa Coloma de Farners. A la primera localitat, el Club Ciclista Maçanet va trobar claus de fins a set centímetres de llarg clavats a diferents trams del camí públic de Can Vilaret durant una pedalada solidària que es va celebrar el desembre del 2016. Set m sos després, a la capital selvatana un grup d'esportistes va topar amb un filferro lligat entre dos arbres en el corriol conegut com l'Spiderman i que puja passat el balneari. També en aquest terme municipal, el setembre passat, dos ciclistes d'uns 20 anys van patir ferides als braços i al pit a causa d'un cable de ferro travessat enmig d'un camí de la zona coneguda com dels Kaste.

A més, s'han trobat trampes en el camí del Puig de Sant Grau a Sant Gregori, a la zona de Sant Daniel de Girona o al massís de l'Ardenya a Llagostera, on un home va acabar amb dos punts a la barbeta a causa d'un filferro tensat.