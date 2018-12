Santa Cristina subvenciona set entitats esportives amb més de 33.000 euros

La junta de govern de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha acordat, com fa anualment, l'atorgament de subvencions a entitats esportives del municipi per activitats esportives al llarg d'aquest any 2018. En concret, aquest any, la subvenció ha estat per a set entitats, amb un import global de 33.293,41 euros. L'entitat més beneficiada, que és la que també té més esportistes, ha estat el Club Atlètic Santa Cristina, amb 11.795,86 euros. La segueix el Club Patinatge Cristinenc, amb 9.016,49 euros, i el Club Bàsquet Cristinenc, amb 6.000 euros. Les altres entitats beneficiades han estat la secció de tir en arc de l'Associació Esportiva Matxacuca, amb 3.114,27 euros; el futbol base del Club Esportiu Cristinenc, amb 1.506,12 euros; el Club Ciclista Ataraxia, amb 1.194,66 euros, i Amics de la Petanca, amb 666 euros.