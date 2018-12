Palafrugell contractarà tretze persones amb un programa d'ocupació

L'Ajuntament de Palafrugell contractarà un total de 13 persones les properes setmanes dins el Programa Treball i Formació. El consistori té com a objectiu facilitar la inserció en el mercat de treball de persones majors de 45, persones aturades de llarga durada i altres situacions de vulnerabilitat. Els contractes seran a jornada completa i inclouran un mínim de 60 hores de formació dins l'horari laboral. Les tretze persones contractades realitzaran la seva tasca en diferents àrees de l'Ajuntament. Concretament es contractaran sis auxiliars administratius/ves, dos informadors de carrer i cinc peons. Segons el consitori, les feines que realitzaran tindran utilitat pública i interès social. Aquest programa és gestionat pel servei d'Ocupació Municipal de l'IPEP i se sol·licita cada any per facilitar a les persones aturades amb més dificultats la millora de la seva ocupabilitat dotant-los de competència professional.