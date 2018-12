Polèmica pels cartells contra els orins de gossos a Sant Antoni

Els cartells municipals contra els orins de gossos al municipi de Sant Antoni de Calonge han aixecat polseguera a les xarxes socials aquesta setmana. La polèmica no ha estat la campanya per promoure el civisme dels propietaris d'aquests animals de companyia, sinó el missatge escollit.

«Aquestes clapes grogues són orins de gossos, si volem un passeig cuidat, tots hi hem de tenir cura». Aquest és el missatge que es pot llegir a una part de la gespa del Passeig de Josep Mundet davant de la platja de Sant Antoni des de fa mesos. Ara, però, unes fotografies penjades al Facebook per una veïna han obert un debat al municipi sobre els cartells i el missatge que volen transmetre.

Arran del debat, l'Ajuntament ha tornat a confirmar que els cartells es van posar a un punt concret del Passeig Marítim de Sant Antoni on s'«hi havia detectat» que els orins de gos malmetien la gespa. Una justificació que no comparteixen alguns dels veïns que es pregunten els motius pels quals l'afectació del pipí de gos només afecta un punt on hi ha els cartells i no a la resta dels prop de dos quilòmetres de passeig. En general, però, moltes de les crítiques que han omplert de comentaris les imatges són sobre si l'orina dels canins canvia el color de l'herba. «Els meus gossos pixen al jardí de casa i no està groc», reclama una resident. «Un diploma a l'autor del cartell», fa conya un altre comentari. Denuncien que s'ha agafat el pigment de les plantes com una excusa per atacar el col·lectiu dels propietaris d'aquests animals de companyia. «A vegades ens sentim perseguits», defensa l'autora de les imatges que han generat el debat. Segons ells, el color groc de la gespa és degut als temporals i a la seva proximitat amb el mar.



El color groc de la gespa

Altres veïns, però, defensen el cartell i comparteixen els motius pels quals el consistori va començar aquesta campanya l'estiu passat per intentar conscienciar els propietaris canins.

Sense una conclusió clara sobre si les causes de les clapes grogues del passeig de Sant Antoni són a causa de l'orina de gos o del salnitre del mar el debat continua obert. De moment, a la gespa del carrer del Passeig Josep Mundet a l'altura del carrer de Girona de Sant Antoni de Calonge es poden llegir els cartells de la polèmica.