Denuncien robatoris a l´interior de cotxes a Torroella de Montgrí

Un home va denunciar als Mossos d'Esquadra un robatori amb força al seu vehicle que tenia estacionat al carrer Enric Morera de Torroella de Montgrí el passat dimecres. Arran de la denúncia, el propietari del cotxe, veí de Pals, va publicar les fotos del robatori a les xarxes socials i va descobrir que no era l'únic i que altres veïns havien patit robatoris similars les darreres setmanes en el municipi. En aquest sentit, una dona va alertar a les xarxes del robatori, dies abans, a un cotxe aparcat en el mateix carrer. En un altre comentari a la publicació del denunciant, una veïna del municipi va mostrar la imatge d'un vehicle estacionat a la ronda Pau Casals amb el vidre trencat. «Un familiar meu aquesta mateixa setmana», va escriure. Un altre veí va descriure els mateixos fets en un automòbil parat al carrer Pere Blasi del mateix municipi al mes de novembre.

En tots els casos relatats es tracta de robatoris que tenen lloc a plena la llum del dia i utilitzant mètodes semblants. En aquest sentit, la denúncia i les imatges publicades a les xarxes mostren el vidre del conductor o del copilot trencat i alerten de les «sostraccions d'objectes de valor que es troben a l'interior».

Mesures de seguretat

La denúncia al cos de policia a la Bisbal d'Empordà relata que els fets van succeir entre les12 i la 1 del migdia de dimecres i que es va trencar el vidre del conductor. Entre els objectes sostrets hi hauria, entre d'altres: 400 euros en efectiu, dos moneders, una tauleta i una bossa de mà. Des de l'Ajuntament s'ha volgut recordar que no s'ha detectat un augment d'aquests delictes. El regidor de seguretat ciutadana, Josep Martinoy, va explicar ahir que el consistori ha augmentat les mesures de prevenció. «En som conscients que és un tema que ens preocupa i posem més atenció a les zones on es produeixen els furts». En el mateix sentit, es van manifestar fonts de la Policia Local de Torroella que van recordar que ja s'han produït detencions per aquests delictes.

El cos de policia municipal va confirmar, a més, que han detectat casos de reiteració, però, va insistir que la competència és del cos dels Mossos d'Esquadra.