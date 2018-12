Dos detinguts per robatori a Sant Feliu de Guíxols la nit de Nadal

La Policia Local de Sant Feliu de Guíxols va detenir per robatori amb força dos homes que havien entrat en un habitatge privat la nit del 25 de desembre. Segons va informar ahir Ràdio Sant Feliu de Guíxols, els fets van produir-se al vespre de Nadal en el carrer Algavira del municipi.

Els homes detinguts per l'intent de robatori van ser enxampats in fraganti tal com va explicar la policia. Els sospitosos, d'edat mitjana i amb les inicials X.M.M. i A.B., van ser interceptats pels agents municipals quan sortien de l'edifici. Per aquest motiu, els agents van poder trobar, a més, els objectes que havien intentat sostreure de la casa. La detenció va poder produir-se gràcies a la col·laboració dels veïns. La policia local havia estat alertada per un veí que va sentir sorolls i va afirmar haver vist persones desconegudes entrant a l'interior de l'habitatge. Els fets es van produir durant la nit de Nadal. La policia no va explicar si els propietaris es trobaven a l'interior mentre es va produir l'actuació policial.

Després de la detenció, els agents municipals van informar que els dos homes detinguts van passar a disposició judicial. En els propers dies els acusats passaran a declarar davant la justícia.