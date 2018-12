Palafrugell busca voluntaris per la festa de l´1 de gener

Palafrugell organitzarà un any més la festa «Benvinguda al primer sol de l'any» al Far de Sant Sebastià. En el marc d'aquesta activitat, el consistori ha obert una crida al web de Voluntariat i Participació per Palafrugell (vip.palafrugell.cat) per permetre als veïns apuntar-se a l'organització de l'acte. En aquest sentit, el consistori convida totes les persones interessades a participar-hi.

Segons el que s'ha previst, a les 7 del matí de l'1 de gener sortirà un bus gratuït de la parada de bus de la plaça del Pou d'en Bonet i deu minuts després sortirà del Camp d'en Prats per pujar al far. Un cop allà i amb les vistes del mirador i la sortida de sol, els assistents podran gaudir del primer esmorzar de xocolata desfeta amb melindros del 2019. Com és tradició, hi haurà una ballada i un concert en viu de sardanes per donar la benvinguda a l'any nou.