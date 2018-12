Platja d´Aro aprova un pressupost de més de 85 milions d´euros

L'Ajuntament de Platja d'Aro ha aprovat uns pressupostos per al 2019 que superen els 85 milions d'euros. Els pressupostos van votar-se en el darrer ple de l'any, celebrat el passat 21 de desembre, i van rebre un ampli suport dels grups del consistori.

L'equip de govern, format per CiU i PSC, va aconseguir en la sessió plenària el suport del grup municipal del PP de l'oposició. En aquest sentit, la proposta de pressupostos va rebre 11 vots a favor, tres en contra i dues abstencions. Pel que fa a la resta de partits de l'oposició, els dos regidors d'ICV i el regidor de Cs van votar-hi en contra. Mentre que el grup municipal d'ERC, amb dos regidors a l'ens, va abstenir-se.

Respecte a la xifra total aprovada de més de 85 milions, s'hi han de comptar els 30,50 milions destinats a despeses corrents més 55,86 milions previstos en inversions. Tal com va recordar l'alcalde, Joan Giraut, aquest divendres, l'equip de govern fa una «valoració positiva» dels pressupostos de despeses corrents del proper 2019 que presenten, a més, un superàvit de 500.842 euros. En el global econòmic el superàvit s'explica pel fet que els ingressos previstos de 31 milions són superiors a les despeses, que pugen 30,50 milions. Una altra dada que destaca en comparació a les despeses corrents del 2018 és que els pressupostos s'incrementen un 4,21%. D'aquestes partides desglossades, hi ha algunes àrees en què els pressupostos augmenten i altres en què disminueixen. En aquest sentit, es destaquen lleugers augments en la despesa corrent en cultura, ensenyament, joventut i esports. En canvi, àrees com la promoció econòmica, festes o benestar patirien una lleugera reducció en comparació amb l'any passat. En sentit contrari, el portaveu d'ICV, Pedro Torres, que va votar en contra dels pressupostos, va retreure ahir la manca de projecte de ciutat . «No hi ha una aposta pel repartiment equitatiu dels recursos», va retreure.



Pressupostos continuistes

Una altra dada a tenir en compte dels pressupostos és l'endeutament. Segons l'alcalde, Joan Giraut, aquests són uns pressupostos «potents» i «continuistes», ja que van en la línia de deute financer dels darrers anys. D'aquesta manera no està previst que les ràtios d'endeutament disminueixin. «Nosaltres fem un plantament de no superar el 75% dels ingressos liquidats, que és el topall que ens marca la Generalitat», va explicar aquest divendres Giraut.

Amb referència a les inversions el govern recorda que encara hi ha alguns projectes del 2018 que s'estan executant per un valor de 4 milions d'euros i que, per tant, s'incorporaran al pressupost del 2019. Entre els projectes que s'han d'acabar hi ha la construcció del Nou Centre Cívic, la redacció del projecte de la biblioteca i la segona fase de l'espai Coworking. En total, el nombre de projectes començats el 2018 que s'acabaran d'executar el 2019 puja fins a 35. Respecte a la partida d'inversions previstes, de 55,86 milions d'euros, es contemplen 110 nous projectes per al municipi als quals s'han de sumar els 35 que van quedar pendents del 2018. Entre els nous projectes destaquen les obres d'urbanització Mas Nou i la peatonalització del tram final dels carrers Sant Sebastià, Barcelona i Miramar. El 2018 el municipi va tenir els primers pressupostos que contemplaven la possibilitat de destinar una partida a projectes que votés la ciutadania. En els nous pressupostos també es contempla una partida de 168.000 euros per als pressupostos participatius.