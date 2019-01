Gairebé 400 persones fan la primera remullada del 2019 a Sant Feliu de Guíxols

Gairebé 400 persones de totes les edats han fet la primera remullada de l'any a la platja de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). La d'aquest 2019 és una de les edicions que ha tingut més participació. I possiblement, el bon temps i l'anticicló d'aquests últims dies hi ha ajudat, perquè la temperatura de l'aigua era d'uns 15 graus. A la una de la tarda, els participants han entrat al mar per donar la benvinguda al 2019. El més petit ha estat un nen d'1 any i la de més edat, una persona de 75. L'organització ha posat dues boies a diferents distàncies; la més allunyada, amb dues ampolles de cava com a premi per al primer que hi arribés. Quan els banyistes han sortit de l'aigua s'han pogut reconfortar amb brou o xocolata calenta.

Hi ha moltes maneres de donar la benvinguda al nou any. Els més noctàmbuls surten fins a altes hores de la matinada, els més matiners –o els qui encara no han acabat la festa- veuen sortir els primers rajos de sol des de llocs com el Cap de Creus, i d'altres prefereixen entrar al 2019 fent salut, amb esport o amb una capbussada al mar.

A Sant Feliu de Guíxols, ja fa anys que organitzen aquesta última –i particular- iniciativa. La munten el Club Aquàtic Xaloc i el centre excursionista Montclar, en col·laboració amb l'ajuntament. Va començar essent una reunió d'un grup d'amics que es trobava cada 1 de gener per banyar-se al mar. I avui dia, aquesta remullada ja és clàssic per començar l'any; tant per a aquells qui s'atreveixen a posar-se a l'aigua com per a aquells altres que se'ls miren des del passeig.

Aquest 2019, gairebé 400 persones s'han congregat a la sorra de la platja per prendre-hi part. L'organització ha recollit 375 inscripcions –l'activitat és gratuïta- a les quals cal sumar, però, les d'aquells qui no s'inscriuen. Aquest any és una de les edicions que aquest primer bany de l'any ha tingut més participants (el 2018, la xifra superava els poc més de 300).

Anticicló i aigua a 15ºC

Possiblement, hi ha ajudat l'anticicló i les temperatures –gens característiques d'hivern- d'aquests darrers dies. De fet, avui a Sant Feliu de Guíxols l'aigua del mar estava a uns 15 ºC. I el dia era clar, tot i que amb alguns núvols, i feia un vent lleuger.

Al punt de la una del migdia, tots els participants han fet una remullada al mar. L'organització ha instal·lat dues boies a distàncies diferents de la sorra perquè els nedadors escollissin la distància que volien recórrer dins l'aigua. La primera estava decorada amb motius nadalencs. Però la segona tenia premi; dues ampolles de cava per al primer que hi arribés.

Com és habitual, el primer bany ha comptat amb participants de totes les edats. El més petit, un nen d tan sols 1 any; i la persona de més edat aquest 2019 en tenia 75. Els qui han entrat a l'aigua, un cop ja han tornat a la sorra, s'han pogut reconfortar amb brou i xocolata calenta (que s'ha acabat esgotant a causa de l'afluència de participants).