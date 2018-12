El promotor dels xalets a Aigua Xelida assegura que l'obra i la tala d'arbres és legal

El promotor de la urbanització de luxe a la cala d'Aigua Xelida de Palafrugell (Baix Empordà) assegura que l'obra és legal i que va comunicar la tala d'arbres a l'Ajuntament. AIGUACEL COSTA BRAVA SL subratlla que el projecte per construir 33 xalets al paratge es va actualitzar aquest estiu, i que compta amb el vistiplau definitiu del ple municipal. A més, el promotor assegura que l'Ajuntament ja estava al corrent de l'inici de la tala d'arbres, perquè així se li va fer saber a través d'una comunicació entrada aquest 24 de desembre. AIGUACEL COSTA BRAVA SL subratlla que s'han "conservat i senyalitzat" aquells pins i alzines que no s'havien de talar i que, fins i tot, s'han deixat a lloc altres exemplars que "no era obligatori" preservar.

El promotor de la urbanització de luxe a la cala d'Aigua Xelida ha sortit al pas de la denúncia feta pels ecologistes. La plataforma SOS Costa Brava ha criticat que, aprofitant aquests dies de Nadal, s'hagin talat fins a 700 arbres –majoritàriament, pins- en aquest paratge de Tamariu. Els ecologistes asseguren que la tala s'ha fet sense permís i han reclamat tant a l'Ajuntament com als agents rurals que actuïn.

AIGUACEL COSTA BRAVA SL, però, mitjançant un comunicat, assegura que l'obra és legal i que la urbanització "està plenament emparada" pel pla general de Palafrugell (aprovat per Urbanisme el passat 2015). Segons informa la promotora, el projecte per aixecar 33 xalets de luxe de 300 metres quadrats al paratge es va aprovar, d'entrada, l'any 2006. L'aleshores Ajuntament de Palafrugell ja hi va donar el vistiplau definitiu.

Aquest mateix 2018, però, dotze anys més tard d'aquella aprovació, la mateixa promotora va actualitzar el projecte "amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'obra". Segons subratlla el comunicat d'AIGUACEL, l'Ajuntament va aprovar inicialment aquesta modificació el 26 de juny passat. La promotora explica, però, que segons recull la Llei d'Urbanisme de Catalunya, a hores d'ara el projecte d'urbanització ja es pot considerar aprovat de manera definitiva "per silenci administratiu positiu".

Emparada per llei

Per això, AIGUACEL subratlla que l'obra d'urbanització en aquest paratge –que comprèn 33 hectàrees- està emparada per llei. I a més, la promotora també assegura que va complir els tràmits necessaris i va comunicar a l'Ajuntament de Palafrugell que les màquines entrarien a la finca per talar-hi arbres.

AIGUACEL informa que aquest 24 de desembre passat va entrar una comunicació al consistori on li feia saber que començava les obres. Pel què fa als arbres que s'han talat –sobretot pins, però també alzines- la promotora assegura que "s'han conservat i senyalitzat degudament" aquells exemplars que el projecte obliga a preservar, així com "també d'altres que no era obligatori conservar".

Per acabar, la promotora dels xalets de luxe anuncia que es reserva el dret d'emprendre "totes les accions" necessàries "contra les persones i entitats que pretenguin impedir l'execució legítima de les obres d'urbanització" a Aigua Xelida. I conclou dient que reclamarà "davant els tribunals les responsabilitats corporatives, personals i econòmiques" que faci falta.