Tornen a arrencar estelades a Verges

Un grup d'una desena de persones han tornat a treure una vuitantena d'estelades instal·lades en diversos fanals de Verges (Baix Empordà). Els fets han passat pels volts de les dues de la matinada quan uns individus han arribat al municipi amb escales i pals per treure les banderes que els veïns havien col·locat als pals de llum dels quatre accessos al poble. Diversos veïns s'hi ha acostat, els han increpat i han avisat els Mossos, que hi han enviat una patrulla. La regidora d'Atenció a les Persones, Susagna Ribas, ha explicat que els agents han identificat alguns dels autors dels desperfectes i també veïns que hi ha anat. També ha avançat que l'Associació Vergelitana per la Independència (AVI) ha presentat denúncia per aquests fets.