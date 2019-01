Palafrugell atura les obres de construcció de 33 xalets de luxe a la cala Aigua Xelida

El paratge on havien començat els treballs per construir 33 xalets de luxe

L'Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) ha aturat les obres de construcció de 33 xalets de luxe a la cala Aigua Xelida. L'alcalde de la població, Josep Piferrer, ha assegurat que el promotor de la urbanització, Aiguacel Costa Brava SL, no té llicència d'obres i, per tant, no podia començar els treballs perquè el projecte està en fase de tramitació. Aquest dimecres un equip de tècnics i el mateix alcalde han anat fins a la zona per comprovar l'estat de les obres. Després de comprovar que ja hi ha hagut moviments de terra i la tala d'un centenar d'arbres, han aixecat un butlletí de denúncia que podria acabar en sanció en cas que es confirmin les suposades irregularitats.