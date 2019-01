Tornen a arrencar de matinada estelades a Verges

Un grup d'una desena de persones van tornar a treure dilluns una vuitantena d'estelades instal·lades en diversos fanals de Verges. Els fets van passar pels volts de les dues de la matinada, quan uns individus van arribar al municipi amb escales i pals per treure les banderes que els veïns havien col·locat als pals de llum dels quatre accessos al poble.

Diversos veïns s'hi van acostar, els van increpar i van avisar els Mossos, que hi van enviar una patrulla. La regidora d'Atenció a les Persones, Susagna Ribas, va explicat que els agents van identificar alguns dels autors dels desperfectes i també veïns que es van desplaçar fins al lloc.

També va avançar que l'Assemblea Vergelitana per la Independència (AVI) ha presentat denúncia pels fets.

En les imatges publicades per l'organització es veuen persones que aguantaven l'escala per treure les banderes amb passamuntanyes, gorra i la cara tapada. L'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya va denunciar els fets i va alertar que «Verges és el municipi del país que, proporcionalment, més atacs d'aquesta mena ha rebut» i va lamentar que «grups d'ultradreta han tornat a sortir per coartar la llibertat d'expressió i malmetre bens públics i particulars».

En el punt de mira

Tal com recorda l'oficina de la Generalitat, Verges ha estat el punt de mira d'aquest tipus d'atacs durant els darrers mesos.

L'11 de novembre el municipi es va llevar amb pintades a diverses cases i amb les estelades arrencades. Però el poble fa temps que viu fets similars: el mes d'agost, un grup d'encaputxats va treure estelades i fins i tot es va enfrontar amb veïns i un dels brigadistes, com s'autoanomenen, fins i tot va exhibir una arma blanca i va ser detingut pels fets. Un cop més, l'alcalde del municipi, Ignasi Sabater, va denunciar els fets a les xarxes.