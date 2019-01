Palafrugell atura les obres de 33 xalets de luxe a Aigua Xelida

L'Ajuntament de Palafrugell va aturar ahir les obres de construcció de 33 xalets de luxe a la cala Aigua Xelida. L'alcalde de la població, Josep Piferrer, va assegurar que el promotor de la urbanització, Aiguacel Costa Brava SL, no té llicència d'obres i, per tant, no podia començar els treballs perquè el projecte està en fase de tramitació. Ahir, un equip de tècnics i el mateix alcalde van anar fins a la zona per comprovar l'estat de les obres.

Un cop allà, els tècnics i l'alcalde van comunicar als responsables de l'obra que havien d'aturar els treballs. A més, van comprovar que hi havia hagut moviments de terra i la tala d'un centenar d'arbres. Per això, van aixecar un butlletí de denúncia que podria acabar en sanció si es confirmen les suposades irregularitats. «S'han paralitzat les obres i ara comencen tots els tràmits per a la resolució del conflicte sobretot pel fet de començar les obres sense permís», va anunciar Piferrer.

En aquest sentit, l'Ajuntament va informar que si les obres es tornen a emprendre, el cas es portarà a la policia. Piferrer, a més, va alertar que els promotors han començat aquests treballs amb «astúcia», ja que van comunicar al consistori amb data del 24 de desembre que començarien les obres «pel silenci administratiu» de l'ens local. Tres dies més tard, el 27 de desembre al matí, l'empresa ja començava a entrar les màquines a la finca.



Aprovació definitiva

Segons la promotora, l'obra és legal i la urbanització «està plenament emparada» pel pla general de Palafrugell (aprovat per Urbanisme el 2015). El projecte per aixecar 33 xalets de luxe de 300 metres quadrats al paratge va aprovar-se amb el vistiplau de l'ajuntament l'any 2006. Dotze anys més tard, la mateixa promotora va actualitzar el projecte «amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'obra», una modificació que va aprovar inicialment l'ajuntament el 26 de juny passat. La promotora diu, però, que segons la Llei d'Urbanisme, el projecte d'urbanització ja es pot considerar aprovat de manera definitiva «per silenci administratiu positiu».

Tal com va informar ahir l'Ajuntament, les obres estaran aturades a l'espera que el consistori prengui una decisió sobre les al·legacions que ha presentat la promotora. A més, l'alcalde va explicar que encara no s'ha pres una decisió definitiva perquè s'està esperant un informe sobre l'impacte paisatgístic i un informe sobre el projecte que va encarregar a la Generalitat. Segons Piferrer, el darrer informe estarà llest a partir del febrer i la promotora estava al corrent d'aquests assessoraments del consistori. La plataforma SOS Costa Brava també va denunciar el passat diumenge la tala il·legal de 700 arbres i va demanar l'aturada «immediata» del projecte.

Segons l'alcalde, l'Ajuntament té sobre la taula dues llicències pendents de resolució: la d'urbanització i la de construcció. La primera, diu, és imprescindible per concedir el permís d'obres, però està en fase de tramitació. «Es va aprovar inicialment i es van presentar al·legacions, vam demanar assessorament a la Generalitat que ens contestarà al llarg del mes de febrer», va dir Piferrer. Aquest sector és un dels que Urbanisme preveu estudiar en el marc de l'avaluació del planejament de la Costa Brava per determinar quines urbanitzacions es poden aturar i quines poden tirar endavant.

L'alcalde va recordar tambéque aquesta parcel·la està classificada com a sòl urbanitzable, tal com també va recollir el POUM aprovat el 2014. «No estem parlant de zona verda, sinó d'un terreny on segons la planificació urbanística s'hi pot urbanitzar», va conloure.