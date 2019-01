Sils comença un programa per a menors drogodependents

L'Ajuntament de Sils començarà un programa educatiu amb menors que tinguin problemes relacionats amb l'addicció o la venda de drogues. El conveni amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya ja està signat i el seu objectiu és que els joves denunciats per consum o tinença de drogues puguin acollir-se a una mesura educativa com a alternativa a la sanció administrativa.

El procediment preveu que es puguin acollir al programa tots els residents majors de 14 anys i menors de 18 anys denunciats per aquestes conductes i que reconeguin els fets comesos. En qualsevol cas, els menors hauran d'acceptar la realització de les tasques socioeducatives que substituiran la sanció. Un altre dels requisits serà que els joves que participin en el programa estiguin empadronats al municipi.



Implicació de l'administració

Segons l'Ajuntament, l'objectiu és doble. Per una banda, donar un benefici del propi individu, incidint amb mesures positives per a ell, implicant el seu entorn familiar i personal en el seu procés educatiu; per una altra, un benefici de tota la comunitat, en la mesura que pot comportar una disminució dels riscos que aquestes conductes causen per a la seguretat ciutadana. El programa ja ha estat introduït amb èxit en altres poblacions gironines.

Per tal de coordinar aquest programa s'han hagut d'implicar diferents cossos de l'administració, entre ells els Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Sils, els Serveis Socials de l'Ajuntament de Sils i els serveis jurídics del Servei d'Administració de la Regió Policial de Girona. Fins ara, quan els agents dels mossos o de la Policia Local identifiquen a la persona menor d'edat presumptament infractora valoren la necessitat de traslladar-la a dependències policials o al seu domicili contactant amb els pares.

En tots els casos, els tutors són informats de la infracció presumptament comesa per la persona menor d'edat i també de l'eventual sanció econòmica que comporta el fet comès. A partir d'ara, els agents també hauran d'informar de la possibilitat de realitzar aquesta acció educativa substitutòria.