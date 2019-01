Junts a Torroella i el PDeCAT es presenten amb les sigles de Junts per Catalunya

Junts a Torroella de Montgrí i l'Estartit i el PDeCAT han signat un acord per presentar-se en coalició amb les sigles de Junts x Catalunya. L'acord es va signar ahir entre les dues formacions, que es presentaran juntes a les properes eleccions.

L'acord de col·laboració engloba tant a la candidatura que es presentarà a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí com a l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit. «Igual que s'ha arribat a aquest pacte amb el PDeCAT, obrirem converses amb altres partits del nostre municipi per ampliar al màxim el nombre de formacions que s'integrin al projecte», va afirmar ahir la formació en un comunicat. En aquest sentit, la llista encara no està tancada, a l'espera de noves incorporacions les properes setmanes.