Retenen el lladre de l´estelada d´Amer i els Mossos el denuncien per furt i danys

Els Mossos d'Esquadra han denunciat per un delicte de furt i un altre de danys un home per serrar una estelada de ferro valorada en més de 400 euros a Amer. Els fets van passar aquest dimecres a la tarda, quan la policia va rebre l'avís d'un home que assegurava que un grup de persones l'estaven retenint en contra de la seva voluntat. Quan els agents hi van arribar van identificar totes les persones que hi havia i van localitzar un tros de l'escultura.

La policia havia rebut la denúncia de robatori d'aquesta peça que estava instal·lada en una propietat privada el mateix dimecres al matí. L'autor del fets havia difós a través de les xarxes socials l'acció.

Un grup autoanomenat «Equipo Mazinger» va penjar un vídeo a les xarxes socials mostrant com serren l'estelada de ferro que hi havia instal·lada al municipi d'Amer. Els autors no es graven la cara però se'ls veia mostrant l'acció fent mofa de les activitats reivindicatives que s'han fet al municipi de la Selva.

L'estelada va ser col·locada dissabte per un grup de veïns cansat dels actes vandàlics contra la bandera que hi volen tenir penjada. El dilluns 31 el grup va serrar-la i va penjar-ne el vídeo. Els desconeguts es fan dir «Equipo Mazinger» i protagonitzen accions contra els símbols independentistes.