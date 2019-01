Concert per la llibertat de Dolors Bassa amb el grup Ovidi4 al pavelló de Verges

L'Ajuntament de Verges, l'Assemblea Vergelitana per la Independència i la comissió de festes del municipi van organitzar ahir a dos quarts de deu de la nit un concert amb el grup Ovidi4 per reivindicar la llibertat de Dolors Bassa. L'espectacle es va fer al pavelló de Verges i va ser un clam per demanar la llibertat dels presos i denunciar «la repressió de l'Estat cap a dirigents independentistes». Amb un preu d'entrada de cinc euros, l'objectiu va ser recaptar el màxim nombre de beneficis per destinar-los a l'Associació Catalana pels Drets Civils. Avui fa 319 dies que Bassa està en presó preventiva.