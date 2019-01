La guingueta La Llúdriga de Colomers ja ha estat desmantellada

La guingueta La Llúdriga del municipi de Colomers ja ha estat desmuntada del parc del Ter, on es trobava des del juliol del 2012. El procés de desmantellament va començar el passat dijous i va acabar ahir després d'un requeriment legal de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA ), propietària dels terrenys. El mes de maig, l'Ajuntament de Colomers va rebre un recurs de l'organisme de la Generalitat en què se sol·licitava retirar l'estructura i una caseta d'observació d'aus a causa de la seva proximitat amb el riu Ter. Segons l'alcalde del municipi, Josep Manuel López, es buscarà una nova ubicació per instal·lar el nou negoci. «Ens falta l'autorització d'urbanisme per obtenir una excepcionalitat i l'autorització de l'ACA», va indicar.

La proposta de l'Ajuntament, que haurà d'esperar a la resolució de l'organisme, és situar la nova guingueta en direcció al municipi de Jafre, al costat est del parc allunyat de la zona inundable. Segons el recurs del 2018 que ara s'ha fet efectiu, la guingueta s'havia d'enderrocar per trobar-se en una zona inundable i per estar situada a menys de cent metres de la zona del riu. En aquell moment, l'Ajuntament de Colomers va optar per presentar al·legacions i per demanar que es pogués traslladar. L'objectiu de mantenir la guingueta és, per a l'Ajuntament, guardar un espai important més per la dinamització del poble. Per aquest motiu, el consistori va demanar una pròrroga per mirar de fer coincidir el tancament amb l'obertura de la nova estructura, «fet que no ha estat possible», va recordar López. D'aquesta manera, l'obertura del nou local haurà d'esperar.