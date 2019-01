Un nen cau al mar a Tamariu i un monitor i un bomber s´hi llancen per salvar-lo

Un nen d'11 anys va caure ahir al matí al mar a Tamariu -terme municipal de Palafrugell- i un monitor i un bomber es van llançar per salvar-lo. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van evacuar el menor i el professor amb signes d'hipotèrmia a l'hospital de Palamós. El succés es va produir pels volts de dos quarts de dotze del migdia. Un nen anava en grup i el seu monitor caminant per la zona de la cala Gamarús i a prop de la zona de la Musclera de Tamariu.

Per causes que s'investiguen, el menor va caure a l'aigua. En el moment dels fets, segons Salvament Marítim, hi havia mala mar i onatge alt. Ràpidament van alertar el 112 i es van activitar els serveis d'emergències (Policia Local de Palafrugell, Bombers, Mossos d'Esquadra, Salvament Marítim -que ha activat la Salvamar Sirius i l'helicòpter- i SEM).

El monitor, però, ja es va llançar a l'aigua, que era ben freda en ser ple hivern, i un bomber en arribar-hi també ho va fer.

L'equip de bombers dels GRAE, assegurat amb cordes, es va endinsar a l'aigua i els van poder rescatar. El SEM va evacuar el menor i el monitor a l'hospital de Palamós. Ambdós presentaven signes d'hipotèrmia a causa de l'estona que havien estat a l'aigua.

Es dona el cas que ambdós són estrangers, i és que pertanyen a un Club de Natació lituà que es troba aquests dies en aquest municipi de la Costa Brava.

A l'hospital de Palamós se'ls va tractar per la hipotèrmia amb mantes i suero a Urgències. El monitor, de 23 anys, va ser donat d'alta al cap d'una hora, i el menor, d'11 anys, al llarg del dia.

Els Mossos es van fer càrrec del cas i ahir van assegurar que l'han tancat com un fet accidental.