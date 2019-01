Les barques de pesca de gamba de Palamós inicien la veda de dos mesos

Les barques de pesca de gamba de Palamós han començat una veda de dos mesos. Les 16 embarcacions que es dediquen a aquestes captures estaran amarrades al port fins al 5 de març amb l'objectiu d'afavorir la protecció i conservació de l'espècie.

El patró major de la confraria de pescadors del municipi, Toni Alabat, diu que es fa durant aquests mesos perquè els experts han constatat que és quan hi ha més afluència de gamba de mida petita als caladors de la zona i que la mesura «funciona» perquè estan notant que les captures que fan tenen una mida més gran.

La veda es va començar a implementar el 2013 en el marc del pla de gestió de la gamba. Inicialment era d'un mes, però s'ha anat variant fins a arribar als dos mesos seguits. L'objectiu és afavorir la conservació i protecció d'aquesta espècie per aconseguir que arribin a mides més grans.

El patró major d'aquesta confraria diu que la mesura es va prendre d'acord amb els experts perquè s'ha constatat que durant aquests mesos hi ha una gran afluència de gamba petita als caladors on pesquen. «La veritat és que sí que està funcionant i estem notant que la gamba té més mida», remarca Alabat. L'aturada la comencen les barques de gamba però el 2 de febrer s'hi uniran les altres set embarcacions d'arrossegament que hi ha al port, juntament amb la resta de confraries del litoral gironí. La veda es mantindrà fins el 5 de març i les barques podran tornar a sortir a pescar a partir del dia 6.



91,5 tones de gamba

D'altra banda, Alabat fa un bon balanç de les captures del 2018. Segons ha explicat, durant tot l'any passat al port de Palamós es van descarregar 2.056 tones de peix valorades en uns nou milions d'euros. D'aquestes, 91,5 van ser de gamba, amb un valor de 3,3 milions d'euros. El patró major diu que es tracta de xifres similars a les de l'any anterior. «En vendes és semblant a l'any passat, però en quilos és superior», indica.

Això s'explica, segons Alabat, per l'increment de captures de peix blau, sobretot de sardina i anxova. Pel que fa a la gamba, diu que les dades són molt semblants a les del 2017 perquè durant aquest any el preu s'ha mantingut estable excepte en dates assenyalades com Setmana Santa o les festes de Nadal.