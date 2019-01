Torroella comença les millores d'arbrat més importants de les últimes dues dècades

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí iniciarà la setmana vinent una important actuació de millora de l'arbrat de la població. Es tracta de l'actuació municipal en arbrat viari més important que es realitza al municipi en les darreres dues dècades. L'objectiu del projecte és incrementar la qualitat vegetativa de l'arbrat amb espècies que s'adaptin millor a les condicions del medi urbà i aprofitar la intervenció per donar més coherència estètica als sectors on s'actuarà.

El projecte se centra en diferents punts de la via pública que presenten problemes d'adaptació, funcionalitat o deficiències. Segons l'Ajuntament, les zones on s'actuarà són els Jardins John Lennon, la plaça Ernest Lluch, l'avinguda Lluís Companys, la plaça Quintana i Combis i el carrer del Roser.

L'actuació també preveu que es millorin els escocells, que es cobriran amb marmolina rosada al mateix nivell de la via pública. En aquest sentit, es millorarà la seguretat dels vianants i s'evitarà el creixement de males herbes.

La intervenció comportarà la retirada d'aproximadament mig centenar d'unitats i la plantació d'una seixantena de nous arbres. Els treballs estan coordinats per l'àrea de Medi Ambient i els executarà la brigada municipal. La intervenció tindrà una durada d'un mes. Tal com indica el projecte, les dates han estat escollides perquè aquesta època de l'any és més favorable per a la plantació dels arbres.

A cada zona hi han previstes actuacions diferents. Als Jardins John Lennon es retiraran quatre plataners i se substituiran per moreres, com ja hi ha a la resta de l'espai. A la plaça Ernest Lluch es retiraran les cinc mimoses i una espècie qualificada com a exòtica invasora i se substituiran per lagestroèmies, una espècie més adequada a aquesta zona d'alta circulació que, a més, aportarà color en el moment de floració.

A l'avinguda Lluís Companys se substituiran les troanes que hi ha entre el carrer de Fàtima i el portal de Santa Caterina per lagestroèmies; mentre que a la plaça Quintana i Combis es retiraran les 17 troanes que es van plantar l'any 1974. Aquests arbres han crescut molt poc, segurament per la mala qualitat del planter d'origen i del sòl, i han agafat vicis que en fan difícil la viabilitat. Se substituiran per vuit plataners, tot buscant la continuïtat entre la plaça i el passeig de can Quintana.

Finalment, al carrer del Roser se substituiran 19 troanes i s'hi plantaran til·lers, arbres que estan donant bons resultats de creixement i d'adaptació. Aquests està previst que garanteixin ombra els mesos de més calor i perdin la fulla a l'hivern, deixant passar el sol. També tenen una fusta més flexible i resistent als efectes de la tramuntana. L'Ajuntament també està estudiant una actuació de millora de l'arbrat al carrer del Riu Ter, on hi ha plantades 18 troanes, per donar continuïtat a la plaça Quintana i Combis i generar un entorn de qualitat que porti fins a la zona de l'Espai Ter, l'aparcament públic i el Ter.