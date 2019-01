Juli Fernández denuncia l'estat de brutícia dels carrers de Palafrugell

L'exalcalde de Palafrugell, Juli Fernández, lamenta la falta de capacitat de l'equip de govern i recorda que cal una millora de les freqüències de pas del camió de recollida, el control de l'empresa responsable i una ampliació del servei de recollida porta a porta.

«Una vegada més, el govern i el seu alcalde demostren que no estan preparats per afrontar les millores que el nostre poble necessita. És una situació lamentable que enclava el municipi en una situació impròpia d'una ciutat com Palafrugell», va criticar ahir Fernández.

L'alcaldable pel PSC entén que la situació s'explica per la falta de capacitat del govern per solucionar la recollida de residus del municipi. A més, segons ell, contrasta amb els arguments de la moció de censura que van presentar els grups municipals d'ERC i de CiU fa un any i mig utilitzant entre altres aquest argument.