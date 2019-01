S´enfronta a 11 anys de presó per abusar del nebot durant sis anys a Palamós i Calonge

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat que s'enfronta a 11 anys de presó per abusar sexualment del seu nebot polític des del 2004 fins al 2009 a domicilis familiars de Palamós i Calonge (Baix Empordà). La fiscalia i l'acusació particular sostenen que, quan el menor tenia 9 anys, li posava vídeos pornogràfics i es masturbava davant seu. Amb el pas dels anys, els abusos van anar a més fins que, quan el nen tenia 14 o 15 anys, el va penetrar. Segons les acusacions, l'home s'aprofitava de la "situació de superioritat" que tenia cap al menor amb qui exercia "funcions pròpies de pare". Els abusos van acabar quan l'home es va separar de la seva parella, tia del menor. Al judici l'acusat ha negat els fets i atribueix la denúncia a una "venjança" orquestrada per la seva exdona.