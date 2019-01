Palafrugell reclama augmentar a nou mesos la veda de garoina

L'Ajuntament de Palafrugell, governat per ERC i CiU, ha reclamat a la Generalitat de Catalunya que ampliï la veda de l'eriçó de mar al litoral català i la situï en nou mesos, amb la qual cosa el període de captura començaria al desembre, quan actualment ho fa a l'octubre.

El regidor de Promoció Econòmica, Albert Gómez (CiU), va explicar que els restaurants que formen part de la campanya anual de consum d'aquest producte en aquesta localitat de la Costa Brava han liderat la proposta per frenar els «símptomes de sobreexplotació». Els eriçons són de dimensions reduïdes en els últims mesos de l'any, segons aquest consistori, i la seva captura en aquella època repercuteix a la població, que no arriba a la maduresa i impossibilita la seva reproducció. A més, els restauradors han constatat que el preu que es paga en les llotges és inferior a l'habitual, amb la qual cosa s'incita al consum massiu durant aquest període crític, mentre que la prolongació de la veda fins a desembre ho delimitaria al moment òptim i evitaria l'especulació.

La campanya d'eriçons de mar a Palafrugell comença a mitjan gener, moment en el qual el producte està en el seu millor moment i que coincideix amb l'època en què els restaurants necessiten més accions que dinamitzin la seva activitat.

Gómez va recordar que l'Institut de Promoció Econòmica del municipi organitza cada any la campanya gastronòmica de La Garoinada i afirma que els restaurants que hi participen vetllen per la sostenibilitat del producte. La d'aquest any se celebrarà el dijous, 10 de gener, a les onze del matí a l'Hotel Llafranc. En aquest sentit, va insistir que els restaurants han tingut un comportament exemplar i va recordar la posició dels mateixos en la present iniciativa de sol·licitar a la Generaitat un augment de la veda d'aquest animal, que comença a «donar símptomes de sobreexplotació».