Comencen a restaurar l'abocador de Can Català al Parc Natural del Montgrí

La Diputació de Girona i 'la Caixa' han començat els treballs per restaurar l'abocador de Can Català, ubicat al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, per recuperar aquesta antiga zona d'extracció de sorres que, durant els anys setanta, es va utilitzar per llençar runa. El programa, que compta amb la col·laboració dels ajuntament de l'Escala (Alt Empordà) i Torroella de Montgrí (Baix Empordà) preveu eliminar part de la runa, eradicar la flora invasora, restaurar els hàbitats i restituir el camí dels Termes, situat entre els dos municipis. La primera fase d'obres té un pressupost de 64.000 euros.

Comencen els treballs de restauració de l'antiga sorrera de Can Català que durant els anys setanta es va convertir en un abocador de runa. La Diputació de Girona i l'Obra Social 'la Caixa', en col·laboració amb els ajuntament de l'Escala i de Torroella de Montgrí, recuperaran la zona eliminant part de la runa acumulant, restablint els sistemes naturals i potenciant la fora i fauna autòctona.

També es donarà un ús social a l'espai recuperant el camí històric dels Termes, ubicats entre els dos termes.

A més, s'eliminarà la flora invasora, la sembra de gramínies per evitar processos erosius i la plantació d'arbrat i arbusts propis de la zona.

La primera fase del projecte compta amb un pressupost de 64.000 euros.