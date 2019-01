Verges augmenta un 60% el reciclatge en tres mesos

L'Ajuntament de Verges ha augmentat un 60 per cent les xifres de reciclatge durant els tres mesos després de la implementació del servei de recollida porta a porta. El consistori ja havia començat una prova pilot amb els comerços però no va ser fins al 9 d'octubre quan va incorporar el nou sistema de recollida a tot el municipi. Tres mesos després, la proposta ha portat els seus fruits. Segons les dades de gestió de deixalles del Consell Comarcal del Baix Empordà a la població, el reciclatge al mes d'octubre es trobava al 30 per cent, un mes més tard havia augmentat fins al 76 per cent i, segons la darrera xifra, de finals de desembre, el material reciclat era del 91 per cent. És a dir, només un 9 per cent de les deixalles que s'han recollit al desembre amb el sistema porta a porta han sigut de material no reciclable.



Nova deixalleria

En aquest sentit, l'Ajuntament també ha fet públiques dades referents a l'ús de la nova deixalleria. La instal·lació es va inaugurar el mateix dia que es va posar en funcionament el nou sistema de recollida. Fins ahir, el nombre de veïns que havia fet servir les instal·lacions era de 200 persones i s'havien comptabilitzat fins a 780 entrades amb tota mena de materials.

«La valoració és molt positiva des del Consell Comarcal, l'Ajuntament i els veïns i veïnes; en aquest sentit ha estat molt gratificant la reacció i la resposta del poble», va afirmar l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater. A banda, Sabater va voler recordar que l'Ajuntament seguirà treballant en aquesta direcció i va recordar que «si més ajuntaments se sumen a aquest sistema es podrà compartir la despesa i abaratir els costos.



Un informador a Palafrugell

Un altre municipi que ha incorporat modificacions al seu sistema de recollida és Palafrugell. L'Ajuntament de Palafrugell va incorporar ahir la figura d'una informadora municipal de carrer per conscienciar la població sobre el reciclatge. L'objectiu és millorar la gestió dels residus i el benefici que comporta. En aquest sentit, la informadora treballarà a peu de carrer per facilitar informació i conscienciar els veïns sobre la importància d'una bona gestió de les escombraries al municipi. A més, el consistori va recordar ahir que al gener ha finalitzat el contracte amb el Consell Comarcal i la gestió de les escombraries la fa ara íntegrament una empresa privada.