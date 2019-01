L'autor del llibre del claustre de Palamós no espera «reaccions»

La Universitat de Girona va presentar ahir el nou llibre sobre el claustre de Palamós «Salamanca-Ciudad Lineal-Palamós» d'Ediciones de la Universidad de Salamanca. L'estudi conclou que el claustre del Mas del Vent de Palamós conté peces originals romàniques del segle XII contradient el dictamen del 2014 de la Generalitat de Catalunya. Segons Gerardo Boto, l'historiador i coordinador del llibre, un 43% dels capitells són romànics i provenen de la catedral de Salamanca.

«El llibre ha estat concebut com un llibre acadèmic, no m'importa si això té altres conseqüències o reaccions», va explicar Boto. Pel que fa a les reaccions, l'autor va precisar que no li han arribat reaccions per part de l'administració però després de la publicació ha rebut comentaris de Salamanca «que no ha agradat el llibre perquè recorda a la societat que no va saber guardar el seu patrimoni».

Després de la publicació del llibre la directora general de Patrimoni Cultural, Elsa Ibar, va manifestar el novembre que el Departament de Cultura de la Generalitat tornarà a analitzar peces originals per veure si aporta noves dades sobre la seva autenticitat romànica. El darrer informe del 2014 fet per l'administració contradiu l'autor del llibre i conclou que és un claustre construït amb pedra tallada i treballada seguint procediments i amb estris comuns a finals del segle XIX i en el segle XX i no a la manera que es feia en època romànica.

José Luis de las Heras, el director de l'editorial, va afirmar l'interès que té la publicació del llibre més enllà de tractar-se d'un «tema polèmic». A més, referent a la polèmica amb l'informe de la Generalitat, va demanar que es «corregeixin els errors» i que s'incorpori a Gerardo Boto a l'equip tècnic perquè «és un home que d'aquest tema en sap molt».



L'origen dels capitells

El professor d'història de la UdG, Joaquim Maria Puigvert, va criticar la manca de voluntat de les autoritats públiques per no categoritzar el patrimoni fins que no hi ha una demanda ciutadana o acadèmica. Puigvert va destacar el fet que un treball acadèmic tingui un impacte mediàtic com el que ha tingut aquest llibre.

La publicació també centra bona part de la investigació en traçar l'origen de les peces i defensa la tesi que la compra la va fer l'any 1917 l'antiquari Ignacio Martínez al bisbe de Salamanca i es va instal·lar al claustre a Madrid el 1930. El llibre subratlla que aquest lapse del temps, i el fet de no comptar amb la documentació detallada, no implica que part de la construcció no sigui autèntica i ho contraposa amb altres exemples de descobriment durant aquest segle de patrimoni certificat com a original.