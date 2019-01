Unes 6.000 persones passen per la pista de gel de Palafrugell per festes

Palafrugell tanca la pista de gel amb un èxit de públic. Un total de 5.693 patinadors han passat per la pista de gel instal·lada a la Bòbila durant aquestes festes de Nadal. La pista va estar oberta des del 17 de desembre fins al 6 de gener.

Des de la seva obertura, fa 14 anys, han passat per la Pista de gel més de 90.000 persones i s'ha consolidat com una activitat nadalenca atractiva per a tot el públic d'arreu la comarca.

El regidor de Promoció Econòmica, Albert Gómez, va destacar ahir que «la pista de gel té una gran capacitat d'atracció més enllà del públic local, i no només pels que volen patinar, sinó també per la seva diversificació d'oferta d'oci, d'activitats i de música pel municipi».

Durant els dies d'obertura el públic va gaudir activitats complementàries com espectacles infantils, sessions de contes amb Olga Cercós i Marina Pagès, la màgia del Màgic Raül i concerts amb els grups Rock'n Roll Brothers o Mazoni. L'Ajuntament recorda que la pista de gel, amb prop de 7.000 patinadors de mitjana en les últimes edicions, s'ha convertit en una de les activitats referent d'aquestes dates.

Noves propostes

Pel que fa a la campanya comercial, l'Institut de Promoció Econòmica del municipi va valorar ahir molt positivament la primera edició del «Nadal a Palafrugell. Aquí ho trobaràs tot».

La campanya es va celebrar durant els dies 22, 23 i 24 de desembre i està enfocada als visitants i a les demandes dels comerciants de la ciutat per incentivar les compres nadalenques als establiments locals. Segons Albert Gómez, «aquesta proposta ha arribat per quedar-se».