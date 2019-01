Cordon es presenta com a independent fora de JuntsxCat

L'exalcade de Torroella de Montrgí, Jordi Cordon, va anunciar ahir que es presentarà com a alcaldable encapçalant una llista independent. Cordon, l'actual portaveu del PDeCAT al municipi baix-empordanès, formarà la marca Compromís amb Torroella i l'Estarit que registrarà al Ministeri d'Interior la setmana vinent. Segons Cordon, el nou grup municipal no estarà sota el paraigua de cap gran partit, però, l'exalcalde continuarà conservant la militància al PDeCAT.

Precisament la setmana passada es va anunciar un acord del PDeCAT amb Junts a Torroella de Montgrí i l'Estartit, un partit impulsat, entre d'altres, per l'exconvergent Sandra Bartomeus i que en les últimes eleccions es va presentar juntament amb ERC. Aquest acord no va ser ben vist per alguns sectors locals del PDeCAT, que asseguren que no se'n van assabentar fins que l'acord va arribar al consell nacional. En aquest sentit, lamenta que hi hagi hagut un acord d'«esquenes a la militància».

«La direcció de PDeCAT i Junts per Catalunya és molt legítima i els desitjo sort», precisa Cordon. En el comunicat que va fer públic ahir el candidat a l'alcaldia,explica que està motivat per tornar-se a presentar, els noms que l'acompanyaran es faran públics durant els propers dies. «Tornaré a encapçalar una llista de persones, de pensaments diversos però amb un objectiu comú: treballar pel benestar i l'interès general de tothom».