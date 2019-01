Critiquen la forma d´unes noves pilones de Sant Feliu

Diversos veïns i polítics com la regidora de l'oposició, Dolors Ligero (CiU), han fet notar a les xarxes socials els possibles perills de la forma de les noves pilones del carrer de Miquel Surís de Sant Feliu de Guíxols. El projecte d'obres de la plaça Alabric, al voltant de l'asil Surís del municipi, preveu entre altres modificacions voreres que siguin completament accessibles per a la gent amb mobilitat reduïda. Les crítiques, però, no són per l'accessibilitat, sinó per la forma triangular de les estructures de ciment situades a la part exterior d'aquestes.

Hi ha opinions de tot. «És ideal per trencar-se un peu o per a punxar una roda», opina la regidora Dolors Ligero. Mentre altres comentaris ressalten el perill que pot provocar a les motos o a les bicicletes. «Està fet per fer piruetes amb l'skate i els patins», comenta un altre veí. Una altra veïna lamenta la utilitat «és més perillós pels vianants que eficaç pels cotxes». Per altra banda, hi ha qui defensa el format i destaca que aquestes mesures s'han de prendre per la manca de civisme dels conductors.

El regidor d'urbanisme, Josep Saballs, va explicar ahir que el model d'aquestes pilones triangulars de ciment funciona bé a altres municipis i que fa la mateixa funció que les jardineres o les balles. «L'objectiu de les mateixes és evitar l'estacionament de vehicles i que els vehicles de grans dimensions hi puguin passar pel damunt». En aquest sentit, va afegir que l'ideal seria que no s'hi hagués de posar res. A més, tots els comentaris són recollits per l'Ajuntament, que va exposar el projecte al públic abans de començar les obres.

El projecte d'obres per a la urbanització de la plaça Alabric i entorns de l'Asil Surís es va aprovar el febrer passat i les obres van començar el juny. Les actuacions en van dividir en dues fases. La primera, prevista al llarg del 2018, és ser a l'exterior de l'asil i l'actual aparcament de la plaça Alabric i comprèn un àmbit d'actuació de 9.300 metres quadrats, una inversió d'uns 2 milions d'euros. La segona fase, posterior en el temps, preveu una nova residència i dignificar l'edifici històric, eliminant les parts adossades modernes. Durant el termini d'exposició pública el projecte no va rebre cap al·legació. Aquesta obra de transformació urbana del sector, a més, és una de les cinc grans obres estratègiques que el mandat de l'actual govern local va plantejar en aquest període pel municipi.