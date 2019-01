Torroella de Montgrí enllesteix els horts comunitaris i ecològics del Tamariuà

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha acabat l'obra dels horts comunitaris i ecològics situats a la zona del Tamariuà. Amb aquesta iniciativa es pretén fomentar l'agricultura sostenible i de proximitat, i la relació entre les persones que rebran les parcel·les en cessió temporal de màxim 3 anys.

En total, s'oferiran 28 parcel·les d'uns 50 m2, dotades de regadiu a peu de cadascuna d'elles. El nou equipament té un edifici comunitari amb lavabo adaptat i amb espai perquè tots els usuaris puguin guardar-hi les eines. La finca està envoltada de tanques i tindrà l'accés regulat. El ple municipal de dijous al vespre va aprovar el reglament d'ús d'aquests horts comunitaris, on s'estableix el règim d'adjudicació de les parcel·les, els drets i deures dels usuaris i de l'Ajuntament, les taxes previstes, així com totes les mesures per garantir que els horts siguin efectivament ecològics i es faci un bon ús de l'espai. En aquest sentit, tots els usuaris hauran d'assistir obligatòriament a formació d'horticultura ecològica. El reglament també preveu la creació d'una comissió de seguiment que tindrà com a objectius: vetllar per l'adequat ús de les parcel·les, resoldre les problemàtiques que es puguin generar, impulsar el foment de l'agricultura ecològica i l'ús sostenible de l'aigua entre els hortalans, entre d'altres. Aquesta comissió estarà formada per personal municipal i per usuaris dels horts.

Pel que fa a l'adjudicació de les parcel·les es farà per lliure concurrència i per un període màxim de 3 anys, amb una adjudicació inicial d'un any i la possibilitat de pròrroga de dos anys més. Per tant, per poder accedir-hi només caldrà tenir més de 18 anys i estar empadronat al municipi. Si hi ha més demanda que oferta, es realitzarà un sorteig públic. Per utilitzar-los caldrà abonar una taxa de 50 ? i deixar una fiança. S'ha previst també que hi hagi unes parcel·les destinades a entitats socials i educatives. Per tal de promoure les bones pràctiques, l'Ajuntament oferirà tallers i formació en horticultura ecològica i vetllarà pel correcte funcionament de les parcel·les. El reglament aprovat aquesta setmana també estableix la possibilitat que els usuaris dels horts es puguin constituir com una associació d'hortalans, amb la finalitat de vetllar per la conservació i millora de les instal·lacions, tant d'ús individual com col·lectiu.

La posada en marxa del projecte s'ha gestionat des de les àrees municipals de Medi Ambient i d'Acció Social. El passat dijous les regidores Sandra Bartomeus i Roser Font van visitar les obres finalitzades, juntament amb els responsables de l'obra. Els horts comunitaris tenen uns importants valors socials entre les persones que hi participen, ja que els permeten ocupar el seu temps, afavoreixen la creació d'un teixit de noves relacions i milloren la seva qualitat de vida mitjançant una activitat física molt positiva per a la seva salut. També tenen un alt valor ambiental per al municipi i fomenten la cultura de l'horta ecològica i l'autoconsum.