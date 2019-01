Els centres de salut signen un conveni amb l´Associació de Dones

L'Associació de Dones del Baix Empordà i els Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) van signar ahir un conveni de col·laboració per impulsar activitats formatives relacionades amb la salut de les dones conjuntament. L'associació de dones va ser fundada fa cinc anys i té experiència en organitzar tallers i jornades sobre la innovació, la salut i la intel·ligència emocional. Amb aquest conveni, les entitats volen unir esforços per tal d'impulsar projectes comuns. Com a representants de les dues entitats, el document va ser signat per Lluís Puig, president dels òrgans de govern de SSIBE, i per Eulàlia Puig, presidenta de l'Associació de Dones del Baix Empordà. En un comunicat conjunt expliquen que l'objectiu és «establir accions de col·laboració i sinergies comunes».

En aquest sentit, el SSIBE va aprovar el 2010 el Pla d'Igualtat d'Oportunitats, renovat a finals de 2018, que aposta per donar un impuls a la sensibilització cultural en la perspectiva de gènere. A més, des de l'any 2016 els centres de salut de la comarca treballen en el desenvolupament d'un model d'empresa saludable, que ha d'integrar valors i comportaments que conformin una organització que potenciï i generi hàbits saludables, que alhora s'han de compartir amb la societat. Respecte al conveni signat amb l'Associació de Dones, el primer projecte amb el qual estan treballant les dues entitats està relacionat amb la innovació.